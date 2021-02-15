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  2. 100 неиспользуемых строений в разных районах Минской области в этом году предлагают потенциальным инвесторам

100 неиспользуемых строений в разных районах Минской области в этом году предлагают потенциальным инвесторам

Такую цифру озвучили в комитете «Минскоблимущество». Это касается и тех объектов, которые не нашли через аукционы новых хозяев ранее. Интерес к недвижимости, которая по тем или иным причинам не использована в хозяйственном обороте, есть, как и механизмы, которые делают процесс ее приобретения на торгах для различных целей более эффективным. 

– Упростились подходы по продаже неиспользуемого госимущества за одну базовую величину, – конкретизирует первый заместитель председателя комитета государственного имущества Миноблисполкома Галина Ткаченко. – Сейчас можно сразу продавать недвижимость на торгах с начальной ценой в одну базовую величину без предварительного поэтапного понижения цены. На приобретенных за одну базовую величину объектах разрешается деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности либо деятельности, при осуществлении которой физические лица, не занимающиеся предпринимательской деятельностью, уплачивают единый налог.
 
Эти и другие меры, уверены специалисты, дадут свои плоды и окажут позитивное влияние на развитие региона.
 
В прошлом году на Минщине с молотка ушло 51 здание. В календарный график продаж было включено 110 объектов, по которым проведено 278 аукционов.

Среди интересных лотов, ушедших с молотка в прошлом году, – Дом культуры в микрорайоне ГРЭС города Жодино. Особняк в 900 “квадратов” с монументальными белыми колонами обошелся покупателю в 19,5 тысячи рублей. При этом начальная стоимость лота была 27 рублей – одна базовая величина. Покупатели – молодая семья из Жодино – хотят открыть здесь игровую студию для детей и взрослых и считают здание ДК подходящим местом для проведения квестов и праздником.

В конце октября прошлого года за базовую величину был продан бывший корпус монастыря бернардинцев, сохранившийся с XVI века (на снимке). Здание 17 раз выставлялось на торги. Уникальное строение расположено рядом с костелом Божьего Тела, замковым прудом и главным входом в Несвижский дворцово-парковый комплекс. Инвестор планирует использовать его для создания музея сакральных ценностей из камня. Определенно такой поворот придаст и новый импульс интересу к одной из главных туристических жемчужин страны.

Успех аукционных продаж зависит не только от покупательского спроса, но и от власти на местах, заинтересованной прежде всего в том, чтобы неиспользуемое имущество вновь стало приносить пользу. На Минщине достаточно привлекательных объектов, которые могут быть использованы под новое производство или жилье. Например, для этих целей может послужить бывшая школа, ФАП, сельская библиотека и прочие.
  
– В последнее время к такому варианту люди, желающие решить жилищную проблему или выгодно приобрести загородный домик для отдыха, присматриваются все с большим интересом, – обращает внимание на тенденции Галина Ткаченко. – Продажа неиспользуемого госимущества новому собственнику – самый распространенный способ спасти эти здания от разрушения. И этой работе в стране уделяется серьезное внимание. Приоритет, конечно, отдается созданию производств на пустующих площадях. Каждый год формируются перечни неиспользуемого имущества по каждой области, в каждом районе, чтобы найти эффективного собственника.

Фото: mir-nesvizh.com

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