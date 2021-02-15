100 неиспользуемых строений в разных районах Минской области в этом году предлагают потенциальным инвесторам

– конкретизирует. –Эти и другие меры, уверены специалисты, дадут свои плоды и окажут позитивное влияние на развитие региона.В прошлом году на Минщине с молотка ушло 51 здание. В календарный график продаж было включено 110 объектов, по которым проведено 278 аукционов.Среди интересных лотов, ушедших с молотка в прошлом году, – Дом культуры в микрорайоне ГРЭС города Жодино. Особняк в 900 “квадратов” с монументальными белыми колонами обошелся покупателю в 19,5 тысячи рублей. При этом начальная стоимость лота была 27 рублей – одна базовая величина. Покупатели – молодая семья из Жодино – хотят открыть здесь игровую студию для детей и взрослых и считают здание ДК подходящим местом для проведения квестов и праздником.В конце октября прошлого года за базовую величину был продан бывший корпус монастыря бернардинцев, сохранившийся с XVI века (на снимке). Здание 17 раз выставлялось на торги. Уникальное строение расположено рядом с костелом Божьего Тела, замковым прудом и главным входом в Несвижский дворцово-парковый комплекс. Инвестор планирует использовать его для создания музея сакральных ценностей из камня. Определенно такой поворот придаст и новый импульс интересу к одной из главных туристических жемчужин страны.Успех аукционных продаж зависит не только от покупательского спроса, но и от власти на местах, заинтересованной прежде всего в том, чтобы неиспользуемое имущество вновь стало приносить пользу. На Минщине достаточно привлекательных объектов, которые могут быть использованы под новое производство или жилье. Например, для этих целей может послужить бывшая школа, ФАП, сельская библиотека и прочие.обращает внимание на тенденции Галина Ткаченко. –

Фото: mir-nesvizh.com