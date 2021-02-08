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  2. 100-летие со дня рождения Ивана Мележа отпраздновали на его родине

100-летие со дня рождения Ивана Мележа отпраздновали на его родине

Деревня Глинище Хойникского района расположена в живописнейшем уголке белорусского Полесья. Именно здесь, среди бескрайних болот, которые потом стали неотъемлемой частью его книг, ровно век назад родился будущий народный писатель БССР Иван Мележ. Благодаря его произведениям о трудолюбивых и искренних людях узнал весь мир, а его земляки до сих пор чтут его память.


Сегодня, правда, в Глинище уже нет тех масштабных болот, но можно полюбоваться той самой грушей-дичкой, под которой стояли Анна и Василь, увидеть уникальные вещи и документы Мележа, которые хранятся в его доме-музее. Для этого сюда приезжают ценители творчества белорусского писателя из США, Китая, Италии. 



Того самого дома, где родился писатель, больше нет – он сгорел в 1942 году. Иван Павлович с отцом отстроили на его месте новое жилище, но в 1970-м он был продан. Ни тогдашние владельцы, ни последующие после смерти Мележа не согласились уступить его под музей ни за какие средства. Сейчас о его необычной истории напоминает лишь мемориальная табличка на расписном фасаде с пластиковыми окнами. 



Небольшую экспозицию, посвященную Мележу, тогда открыли в местной школе, которая сейчас носит его имя, но желающих побывать на родине писателя было слишком много, а в сельсовет даже приходили письма, адресованные его героям – Василию Дятлику и Анне Чернушке. Тогда встал вопрос о полноценном музее. Местный лесхоз снабдил материалами, а работники колхоза за несколько месяцев построили четырехкомнатный дом – небольшой и уютный, похожий на все прочие полесские жилища. 

Возле этого вместилища памяти в годовщину рождения Мележа и прошел торжественный митинг. Гости и местные жители возложили цветы к бюсту писателя, а затем для всех желающих младший научный сотрудник Дома-музея Ивана Мележа Любовь Рубан провела экскурсии. 

– Экспонаты собирали всем миром: что-то отдавали соседи, мебельный гарнитур привезли из столичной квартиры писателя, его семья подарила музею пишущую машинку, на которой он создавал свои шедевры. Памятные вещи, я вам скажу, приносят и присылают со всей страны до сих пор.



Здесь хранятся редкие фото, переводы «Людей на болоте» на украинский, чешский, немецкий, венгерский и другие языки, уникальные документы – к примеру, реестр рожденных в 1921 году. Под номером 27 значится: «Глинище, Мележ Иван Павлович, 6 февраля». Удивительно, ведь во всех других документах и личных записях днем рождения называется 8-е число. Почему записали младенца двумя днями ранее, так и остается загадкой. Любовь Рубан признается:

– На мой взгляд, самые ценные экспонаты – книги из личной библиотеки Ивана Павловича. У нас есть первое издание «Минского направления». После его выхода Мележ еще вносил правки в текст, и следующие издания отличаются от первоначального.



Мележ трепетно относился к истории своей страны, к языку и культуре. Об этом говорили в Глинищанском центре досуга во время литературно-музыкального вечера, посвященного писателю-земляку. Здесь вспоминали его произведения, пели его любимые песни, благодарили тех, кто сохраняет память о нем. Председатель Гомельского областного отделения Союза писателей Беларуси Владимир Гаврилович вручал награды лауреатам литературного конкурса, посвященного 100-летию Ивана Мележа, среди которых была и племянница творца Лилия Кравченко. Она училась в БГУ, когда Иван Павлович как-то в разговоре заметил: «Все мчатся в город, в столицу… Кто же там будет?» Он говорил о своей родной Хойникщине, куда Лилия Владимировна вернулась после учебы, хотя ей предлагали аспирантуру. Она вспоминает:

– Я помню его хитроватую теплую усмешку, глаза с прищуром. Он пример настоящей чуткости и добра. Так любить родину и своих земляков мог только он! И мы не должны забывать, что он сделал для нас, для прославления этого чудесного маленького уголка Беларуси. Наша задача – беречь народное наследие. Пусть мележевская земля будет самой богатой, самой щедрой, самой песенной и красивой.  
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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