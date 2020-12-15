Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. 10 цветов для базового гардероба: стилист поделилась, как подобрать «свои» оттенки

10 цветов для базового гардероба: стилист поделилась, как подобрать «свои» оттенки

Стилист и имиджмейкер Ирина Дубова рассказала о методике, которая поможет составить идеальный образ. 

Фото: pinterest.ru

– Она (методика. – Прим. ред.) подразумевает некий цветовой эксперимент. Технику разработал стилист и автор книги 'Color your style. How to wear your true colors' Дэвид Зайл, – обозначила эксперт. 

Секрет прост – все гармоничные нам цвета уже присутствуют в нашем облике. Нужно только грамотно их определить. Они есть в пигментах, которые окрашивают наши глаза, волосы и кожу. Цвет нашей кожи получается путем соединения большого количества различных пигментов: розовых, желтых, красных, синих, зеленых и многих других. 

Унифицировать их в одни цвет – работа непростая даже для опытного профессионала. Такие люди обычно имеют в своем арсенале огромное количество кусочков ткани. Они прикладывают их к клиенту и оценивают, насколько каждый оттенок гармонирует с типом внешности. 

– Для того чтобы составить личную палитру, нужно сделать свое портретное фото без макияжа и при естественном освещении. Далее загружаем этот снимок на компьютер и с помощью фоторедактора (подойдет, кстати, и Paint) и инструмента «пипетка» ищем нужные нам цвета, – объяснила Ирина Дубовая. 

Сперва нужно разобраться с цветами, которые сосредоточены в самой выразительной части нашего лица – в глазах. Отсюда можно «украсть» четыре цвета для палитры. Первый из них – это окрас кольца вокруг радужки (как правило, здесь преобладает серый). Его можно использовать для формальных выходов – строгих платьев, деловых костюмов и жакетов. 

Скриншот видео

Самый светлый оттенок радужки будет служить основой для спокойных и повседневных "луков". Самый темный оттенок (зрачок) поможет внести больше энергии в ваш внешний вид, это могут быть детали и аксессуары. 

А цвет белков наших глаз – идеально подходящий для вас светлый оттенок. Он может стать альтернативой белому. 

Чтобы выявить цвет, подходящий для романтичных образов, стоит обратить внимание на цвет губ или десен. Еще один чувственный оттенок – это цвет нашего румянца. На фото он не всегда заметен. Можно провести эксперимент: взять безымянный палец, слегка нажать на подушечку и сделать фото. Цвет подушечки максимально близок к оттенку румянца. 

Скриншот видео

Еще один цвет, который подчеркнет индивидуальность, это цвет наших вен. Нужно сделать снимок запястья, выбрать самый холодный и самый яркий цвет. 

Цветовой основой для повседневных «луков» может стать оттенок вашей кожи. Его дополнит еще одно сочетание – самого светлого и темного оттенка ваших волос. 

Фото: livejournal.com

Вот и готова ваша личная палитра из десяти наименований, которая поможет вам создать стильные и гармоничные образы.  
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Дональд всё. Коллегия выборщиков проголосовала за Байдена – и вот почему
Воздушный бой белорусских Су-30СМ показали крупным планом
Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России
Формула-1. Гран-при Абу-Даби. ﻿Победа “Ред Булл”, которая ничего не изменила
10 цветов для базового гардероба: стилист поделилась, как подобрать «свои» оттенки
Накануне Нового года в Рогачеве торжественно ввели в строй два многоквартирных дома
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1911 пациентов с COVID-19, выписаны 1658
В «Великом камне» зарегистрирован новый резидент
Система соцcтандартов по обслуживанию населения совершенствуется в Беларуси c 1 января
В "Современнике" простились с Валентином Гафтом
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Дуэ сольди
Актуализирован регламент Совета Министров Беларуси
Туроператоры решили отказаться от отправки белорусов на горнолыжные курорты Северной Македонии
Минлесхоз: мы нацелены на то, чтобы каждый нашел свое дерево на елочном базаре
Лесхозы подарят сельским школам перед Новым годом елки
«Луч» выпустил часы, посвященные основателю белорусского театра Флориану Ждановичу
МАРТ усиливает мониторинг цен накануне Нового года
В Полоцке пьяный мужчина напал на снеговика
В Гомеле пройдет электронная ярмарка вакансий
По новой программе «Семейный капитал» уже почти 10 тысяч многодетных семей открыли депозитные счета
Посол Саудовской Аравии вручил Макею копии верительных грамот
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Западная откровенность
Карпенко: обсуждается вопрос об увеличении квот для белорусов в российских вузах
Сиренко: образование – это не только знания, но воспитание молодежи через образовательные программы
В Минлесхозе рассказали, почем на елочных базарах можно будет купить деревья в кадках
Лукашенко: моя позиция остается неизменной – давайте сохраним страну
Биржа: 15 декабря доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел
Лесхозы Беларуси планируют продать около 150 тысяч новогодних деревьев
Меркель рассказала, когда жители Германии вернутся к нормальной жизни
Под Гомелем женщина-водитель насмерть сбила пешехода с фликерами
Сестра Кейт Миддлтон снова беременна
Губернатор Токио заявил, что ничто не помешает проведению Олимпиады в 2021 году
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿Жемайтия. Гомер. Тугие паруса
Ученые выяснили, что инсульт может передаваться от родителей к детям
Лукашенко: главное – это экономика
Президент обещал поддержать строительство современного кардиохирургического корпуса в Могилеве
Лукашенко – медикам Могилевской областной клинической больницы: приехал прежде всего вас поблагодарить
В Речицком районе на пожаре из-за сигареты погибла 45-летняя сельчанка
Лобовое столкновение под Минском – погиб водитель и пострадали пассажиры
Врач назвала главную опасность сна рядом со смартфоном
Каждый случай использования пиротехники может повлечь телесные повреждения – УВД
C 18 декабря в лесах и на дорогах Беларуси начнут проводить предновогодние рейды
Под Волковыском спасатели вытащили из полыньи корову
блог
Сергей МИХОВИЧ
Сегодня – в газете, завтра – в куплете и телесюжете
Уникальная общественная дискуссия – Кунцевич рассказал о сборе предложений к Всебелорусскому народному собранию
Население Японии против проведения Олимпиады в 2021 году
Прогноз погоды на 16 декабря: мокрый снег, гололедица и от -5 °С до +3 °С
Авторы
СКАНИРУЙТЕ