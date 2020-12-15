10 цветов для базового гардероба: стилист поделилась, как подобрать «свои» оттенки

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pinterest.ru

Скриншот видео

Скриншот видео

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livejournal.com

– обозначила эксперт.Секрет прост – все гармоничные нам цвета уже присутствуют в нашем облике. Нужно только грамотно их определить. Они есть в пигментах, которые окрашивают наши глаза, волосы и кожу. Цвет нашей кожи получается путем соединения большого количества различных пигментов: розовых, желтых, красных, синих, зеленых и многих других.Унифицировать их в одни цвет – работа непростая даже для опытного профессионала. Такие люди обычно имеют в своем арсенале огромное количество кусочков ткани. Они прикладывают их к клиенту и оценивают, насколько каждый оттенок гармонирует с типом внешности.– объяснила Ирина Дубовая.Сперва нужно разобраться с цветами, которые сосредоточены в самой выразительной части нашего лица – в глазах. Отсюда можно «украсть» четыре цвета для палитры. Первый из них – это окрас кольца вокруг радужки (как правило, здесь преобладает серый). Его можно использовать для формальных выходов – строгих платьев, деловых костюмов и жакетов.Самый светлый оттенок радужки будет служить основой для спокойных и повседневных "луков". Самый темный оттенок (зрачок) поможет внести больше энергии в ваш внешний вид, это могут быть детали и аксессуары.А цвет белков наших глаз – идеально подходящий для вас светлый оттенок. Он может стать альтернативой белому.Чтобы выявить цвет, подходящий для романтичных образов, стоит обратить внимание на цвет губ или десен. Еще один чувственный оттенок – это цвет нашего румянца. На фото он не всегда заметен. Можно провести эксперимент: взять безымянный палец, слегка нажать на подушечку и сделать фото. Цвет подушечки максимально близок к оттенку румянца.Еще один цвет, который подчеркнет индивидуальность, это цвет наших вен. Нужно сделать снимок запястья, выбрать самый холодный и самый яркий цвет.Цветовой основой для повседневных «луков» может стать оттенок вашей кожи. Его дополнит еще одно сочетание – самого светлого и темного оттенка ваших волос.Вот и готова ваша личная палитра из десяти наименований, которая поможет вам создать стильные и гармоничные образы.