10 продуктов, которые улучшат сон

Сон имеет решающее значение для общего здоровья человека, в том числе играет важную роль в укреплении иммунитета. Во время сна организм вырабатывает антитела, которые борются с болезнетворными патогенами. Сон также улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы благодаря своим восстановительным функциям.
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Недостаток сна может стать причиной лишнего веса, перепадов настроения, плохого иммунитета, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. К счастью, есть много богатых питательными веществами продуктов, которые помогут вам лучше спать по ночам, пишет food.news.
Бананы
Бананы содержат большое количество магния и калия, которые могут снять напряжение нервов и мышц, способствуя тем самым расслаблению. Бананы также стимулируют выработку серотонина, который регулирует настроение и сон.
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Арбуз
Обезвоживание может повлиять на вашу способность спать, поэтому перекусывая богатыми водой фруктами перед сном, вы получите достаточно воды. Арбузы, в частности, способствуют глубокому сну и повышают уровень энергии по утрам.
Корица
Корица помогает уснуть, снимая стресс и успокаивая нервную систему. Она также может расслабить напряженные мышцы и успокоить пищеварительную систему.
Имбирь
Имбирь является известным средством от бессонницы благодаря своей способности расслаблять. Гингерол, основной активный компонент имбиря, также связывается с серотониновыми рецепторами, снимая стресс и беспокойство.
Лакрица
Солодка обычно используется в качестве натурального подсластителя для конфет и напитков. Тем не менее она также используется для лечения тревоги, стресса, перепадов настроения и беспокойства. Кроме того, этот продукт очищает желудочно-кишечный тракт и предотвращает расстройство желудка, язву и изжогу.
Маракуйя
Маракуйя содержит биологически активные соединения, которые действуют как мягкое успокаивающее средство, помогающее уснуть. Этот фрукт также снимает тревогу и улучшает качество сна.
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Черешня
Некоторые люди, страдающие от проблем со сном, могут иметь низкий уровень мелатонина — гормона, регулирующего циклы сна и бодрствования в организме. К счастью, многие продукты, включая вишню, орехи и овес, богаты мелатонином. Перекусывать ими перед сном — это хороший способ естественного и эффективного увеличения потребления мелатонина.
Темный шоколад
Плитка темного шоколада перед сном может улучшить качество сна. Десерт стимулирует выработку серотонина, который подготавливает нервную систему ко сну. Кроме того, темный шоколад нормализует кровообращение, кровяное давление и уровень холестерина.
Грецкие орехи
В грецких орехах содержится повышающая качество сна аминокислота, известная как триптофан, которая стимулирует выработку серотонина и мелатонина.
Инжир
Инжир содержит минералы, которые способствуют кровообращению и расслаблению мышц, такие как калий, магний, кальций и железо.
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