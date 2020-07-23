10 предприятий "Беллегпрома" производят одежду делового стиля для школьников

В их числе - "Славянка", "Свiтанак", Жлобинская швейная фабрика, "Калинка" и другие. Часть предприятий выпускает линейку спортивной одежды для занятий физической культурой и спортом.К новому учебному году предприятия отрасли расширили ассортимент школьной одежды как для девочек, так и для мальчиков. В торговые организации Беларуси собираются направить около 600 тысяч швейных и трикотажных изделий для детей школьного возраста. Покупатели смогут выбрать из более чем 500 моделей, из них почти 300 - новые.Основа коллекций одежды делового стиля 2020-2021 учебного года - это классический стиль (classik) и повседневный (casual). В коллекции одежды для девочек входят сарафаны, платья, юбки, жилеты, жакеты, брюки, которые дополняют классические деловые и нарядные блузки. У мальчиков - пиджаки, жилеты, брюки, жакеты, кардиганы, а также сорочки и джемперы.Для изготовления школьного ассортимента используются поливискозные и полушерстяные ткани, смесовые ткани с содержанием хлопка, трикотажные полотна, которые соответствуют всем нормам и требованиям, предъявляемым к детской одежде.Коллекция этого сезона отличается от предыдущих многообразием изделий из ткани в клетку. Востребованы трикотажные модели, так как это удобно: такая одежда не мнется и не сковывает движений. Новинкой сезона станут блузки из хлопка, вышитого с использованием техники ришелье. Их производит ЗАО "Калинка".Школьная коллекция представлена широким размерным рядом, что дает возможность подобрать одежду для учащихся всех возрастов. Большая часть моделей - с регуляторами, это обеспечит идеальную посадку при разной комплекции. Выпускаются модели и для детей с нестандартной фигурой.Как отметили в пресс-службе, предприятия отрасли при производстве школьной одежды преимущественно сохранили отпускную стоимость на уровне 2019 года.