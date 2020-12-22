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10 дел, которые нужно завершить до Нового года

Чтобы Новый год принес вам много удачи и счастья, нужно правильно его встретить. Поэтому накануне главного зимнего праздника нужно успеть навести порядок, помириться, вернуть долги и еще кое-что. 


Разберите свой гардероб и наведите порядок в шкафу

Старые вещи забирают энергию, мешают наслаждаться жизнь и впускать в нее что-то новое. Конец года – идеальное время для того, чтобы освободиться от ненужного. Оценивайте гардероб рационально. Не стоит жалеть вещи, которые не подходят вам по размеру, даже если они практически новые. А лучше отдайте это нуждающимся. Избавляйтесь от всего, что занимает место, но пользы вам не приносит. Не ленитесь и разгребите прочий хлам: старые журналы, поломанные гаджеты, битую посуду. 

Верните долги 

Это один из самых важных пунктов списка. Даже если нет возможности отдать всю сумму, верните часть. Не стоит забывать и о задолженностях банку, рассрочках и прочих платежах. 

Приведите себя в форму

Если вы не совсем довольны своей фигурой, то сейчас самое время над этим поработать: на праздничной вечеринке вы должны выглядеть сногсшибательно. А еще в здоровом теле – здоровый дух. Не откладывайте поход в тренажерный зал или просто уделите время домашним занятиям фитнесом или йогой. 

Помиритесь

Тех, у кого есть враги, счастливыми не назовешь. Поэтому не стесняйтесь и делайте первые шаги к примирению. Помните, что даже временное налаживание отношений будет лучше открытого и затянувшегося конфликта. И не думайте, что тем самым вы покажете свою слабость: шаг навстречу – показатель высоких моральных качеств и силы духа. И ни в коем случае не вступайте в Новый год с тяжелым сердцем: отпустите негатив и постарайтесь наполнить свое сердце теплом.  

Сделайте доброе дело

В преддверии Нового года вы можете сами стать доброй феей. Спланируйте с друзьями поездку в детский дом, порадуйте тех, кто в этом нуждается. Помогите больному человеку, привезите продукты и необходимые вещи пожилой и одинокой соседке. 

Смените образ

Зачастую внешние перемены предшествуют внутренним. До Нового года можно сменить прическу или цвет волос. Кстати, еще древние люди говорили о том, что в волосах заключается огромный потенциал энергии – даже мужчины отращивала себе густую шевелюру. Отбросьте в сторону лень, поухаживайте и приведите в порядок свои волосы. 

Признайтесь

Возможно, в этом году вам так и не хватило смелости сказать определенному человеку важные слова. Откройте свою душу, поделитесь чувствами и избавьтесь от лишних страхов и сомнений. 

Поблагодарите

Можно составить лист благодарности. Напишите, за что вы благодарны лично себе и вселенной в этом году – не скромничайте. 

Выполните маленький ритуал

Канун Нового года – время магическое. Этот ритуал поможет вам очистить себя от бед и неудач. Возьмите восковую свечу, зажгите ее именно от спички. Затем на чистом листе напишите все то, что вам хотелось бы оставить в прошлом – токсичных людей, неудачи, финансовые проблемы, конфликты и ссоры. В этот момент сконцентрируйтесь и ни на что не отвлекайтесь. Затем сожгите листок бумаги, а пепел развейте по ветру.

Испеките новогоднее печенье 

Даже если ранее вы не пробовали делать такую выпечку, обязательно проверьте себя в этом мастерстве. Приготовьте ароматное печенье с имбирем и корицей в форме сердечек, домиков, звездочек. 

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Фото: pixabay.com
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