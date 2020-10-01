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  2. 1 октября доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал

1 октября доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал

По итогам очередных торгов доллар и евро подешевели, а российский рубль подорожал. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.


Доллар подешевел на BYN 0,0217 до BYN 2,6019.

Курс евро снизился на BYN 0,0186 и теперь оценивается в BYN 3,0541.

А российский рубль подорожал на BYN 0,0306 и сейчас стоит BYN 3,3649 за сотню.

На вчерашних торгах доллар и евро также подешевели, а российский рубль подорожал.
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