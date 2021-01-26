1,8 тысячи литров воды Красный Крест передал в 6-ю больницу Минска

Общественное объединения давно сотрудничает с системой Coca Cola. Вместе с компанией было реализовано множество проектов, в том числе и во время эпидемии коронавируса. Благодаря партнерству в 2020 году 18 белорусских больниц получили 3380 литров питьевой воды и 4200 литров газированных напитков. В апреле благотворительный Фонд The Coca-Cola Foundation перечислил Белорусскому Красному Кресту 100 000 USD, которые были потрачены на закупку респираторов (47 600 респираторов FFP2) для медицинских работников 70 учреждений здравоохранения по всей Беларуси и поддержание работы сестер милосердия медико-социальной службы Белорусского Красного Креста «Дапамога» (14 000 масок, 13 200 медицинских шапочек, 13 860 бахил, 14 400 перчаток).Фото Красного Креста