Тарасенко: заразность «дельты» в два-три раза выше, чем уханьского штамма коронавируса

Об этом заявил сегодня в эфире программы «Скажинемолчи» на «Беларусь 1» заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко.
– Штамм коронавируса «дельта», который сейчас преобладает в Беларуси, совсем другой. Его заразность в два-три раза выше, чем уханьского штамма. Есть даже такие научные исследования, согласно которым для инфицирования достаточно просто пройти мимо больного без защитной маски. Настораживает и тот факт, что данный штамм диагностируется в основном у молодежи. Хотя раньше случаи фиксировались среди возрастных людей, имеющих хронические заболевания. А сейчас на больничных койках и даже в реанимации оказываются молодые люди, – пояснил замминистра.
По его словам, чтобы уберечься, достаточно соблюдать элементарные профилактические меры.
Главный врач страны добавил, что сейчас в Беларуси фиксируется сильный рост заболеваемости коронавирусом. По его предположению, неблагоприятная эпидситуация может сохраняться еще на протяжении двух-трех недель.