Тарасенко: заразность «дельты» в два-три раза выше, чем уханьского штамма коронавируса

– пояснил замминистра.По его словам, чтобы уберечься, достаточно соблюдать элементарные профилактические меры.Главный врач страны добавил, что сейчас в Беларуси фиксируется сильный рост заболеваемости коронавирусом. По его предположению, неблагоприятная эпидситуация может сохраняться еще на протяжении двух-трех недель.