Зампред Брестского облисполкома Геннадий Борисюк обсудил итоги VI Всебелорусского народного собрания со студентами БрГУ им А. С. Пушкина

Геннадий Борисюк рассказал об основных итогах важного народного форума, в котором от Брестской области участвовали 310 делегатов:По мнению Геннадия Борисюка, у VI Всебелорусского собрания есть свои особенности. Оно прошло в период, когда в стране назрела потребность внесения поправок в Конституцию, скорректировать некоторые планы. Главное, что остается неизменным, – это социальный курс государства, направленный на заботу о каждом человеке.У Брестской области есть свои особенности, которые учитывались в прошлом и будут актуальными и впредь. Одно из важнейших – логистика. Регион и сам областной центр имеют выгодное географическое положение. В рамках подготовки к 1000-летию Бреста в городе появился уникальный объект – Западный обход, позволивший перенаправить транспортные потоки, разгрузить переезды, благоустроить улицы. Построен новый автовокзал, введены в эксплуатацию современные медучреждения, школы, детские сады. На Всебелорусском народном собрании из уст Главы государства и других выступающих четко прозвучало, что эти направления в стране остаются приоритетными.Брестчане убеждаются в этом на конкретных примерах. В Заречном микрорайоне Бреста, который активно развивается, идет строительство современного медицинского центра. Ввести его в эксплуатацию планируют в следующем году. Новый корпус возводят в областной детской больнице. Таких адресов строительства, благоустройства в регионе немало. Чтобы востребованные объекты вводились в строй, должна стабильно работать экономика. Это, по словам Геннадия Борисюка, одна из главных задач на перспективу.Заместитель председателя облисполкома подробно рассказал о дальнейшем развитии туристического потенциала Брестчины. В области туруслуги планируют сосредоточить вокруг трех главных центров – Бреста, Барановичей и Пинска – и к ним привязать соответствующую инфраструктуру. Уникальных объектов в регионе достаточно. Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", Национальный парк "Беловежская пуща", Коссовский, Ружанский дворцы и другие знаковые точки на карте. В их восстановление, модернизацию государством вложены колоссальные средства, и эта работа будет продолжена. В Брестской крепости идет создание республиканского патриотического центра, в Каменецком районе свои услуги туристам готовы оказать около сотни агроусадеб. И такими примерами по-своему богат каждый регион.Студенты задавали Геннадию Борисюку вопросы про обсуждаемые на Всебелорусском народном собрании проекты по поддержке многодетных семей, молодых специалистов, по строительству жилья, спрашивали о том, как Брестчина готовится отметить 80-летие со дня начала Великой Отечественной войны и другие значимые мероприятия. В завершение встречи, продолжавшейся почти два часа, ребята подарили своему гостю картину, написанную собственноручно. Геннадий Борисюк подчеркнул, что даже этот пример подтверждает, насколько наша молодежь талантлива.