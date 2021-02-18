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Зампред Брестского облисполкома Геннадий Борисюк обсудил итоги VI Всебелорусского народного собрания со студентами БрГУ им А. С. Пушкина

Диалог состоялся в старом корпусе Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина, в актовом зале которого собрались студенты филологического, психолого-педагогического и других факультетов, их преподаватели, чтобы задать вопросы заместителю Брестского облисполкома, делегату VI Всебелорусского народного собрания Геннадию Борисюку. Когда-то он и сам был студентом этого вуза, потом работал учителем, директором школы, возглавлял администрацию Ленинского района города над Бугом. Сейчас курирует социально-культурный комплекс Брестской области. 


Геннадий Борисюк рассказал об основных итогах важного народного форума, в котором от Брестской области участвовали 310 делегатов: 

– Это авторитетные, пользующиеся уважением люди, представляющие разные слои общества, которым граждане доверили выразить коллективные мнения, предложения о том, как будет развиваться страна, осмыслить пройденный этап и наметить задачи на будущее. Сейчас они проводят встречи в коллективах, общаются с земляками, проецируя решения собрания на свои регионы, города, деревни.  


По мнению Геннадия Борисюка, у VI Всебелорусского собрания есть свои особенности. Оно прошло в период, когда в стране назрела потребность внесения поправок в Конституцию, скорректировать некоторые планы. Главное, что остается неизменным, – это социальный курс государства, направленный на заботу о каждом человеке. 


У Брестской области есть свои особенности, которые учитывались в прошлом и будут актуальными и впредь. Одно из важнейших – логистика. Регион и сам областной центр имеют выгодное географическое положение. В рамках подготовки к 1000-летию Бреста в городе появился уникальный объект – Западный обход, позволивший перенаправить транспортные потоки, разгрузить переезды, благоустроить улицы. Построен новый автовокзал, введены в эксплуатацию современные медучреждения, школы, детские сады. На Всебелорусском народном собрании из уст Главы государства и других выступающих четко прозвучало, что эти направления  в стране остаются приоритетными. 




Брестчане убеждаются в этом на конкретных примерах. В Заречном микрорайоне Бреста, который активно развивается,  идет строительство современного медицинского центра. Ввести его в эксплуатацию планируют в следующем году. Новый корпус возводят в областной детской больнице. Таких адресов строительства, благоустройства в регионе немало. Чтобы востребованные объекты вводились в строй, должна стабильно работать экономика. Это, по словам Геннадия Борисюка, одна из главных задач на перспективу. 

Заместитель председателя облисполкома подробно рассказал о дальнейшем развитии туристического потенциала Брестчины. В области туруслуги планируют сосредоточить вокруг трех главных центров – Бреста, Барановичей и Пинска – и к ним привязать соответствующую инфраструктуру. Уникальных объектов в регионе достаточно. Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", Национальный парк "Беловежская пуща", Коссовский, Ружанский дворцы и другие знаковые точки на карте. В их восстановление, модернизацию государством вложены колоссальные средства, и эта работа будет продолжена. В Брестской крепости идет создание республиканского патриотического центра, в Каменецком районе свои услуги туристам готовы оказать около сотни агроусадеб. И такими примерами по-своему богат каждый регион. 


Студенты задавали Геннадию Борисюку вопросы про обсуждаемые на Всебелорусском народном собрании проекты по поддержке многодетных семей, молодых специалистов, по строительству жилья, спрашивали о том, как Брестчина готовится отметить 80-летие со дня начала Великой Отечественной войны и другие значимые мероприятия. В завершение встречи, продолжавшейся почти два часа, ребята подарили своему гостю картину, написанную собственноручно. Геннадий Борисюк подчеркнул, что даже этот пример подтверждает, насколько наша молодежь талантлива. 

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Фото: Павел БОГУШ
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