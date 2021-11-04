Задержан минчанин, подозреваемый в жестоком убийстве пенсионерки

По информации официального представителя УСК по городу Минску Екатерины Гарлинской и официального представителя ГУВД Мингорисполкома Натальи Ганусевич, это случилось вечером 26 октября. В ОДС ГУВД Мингорисполкома сообщили о том, что в одном из домов на улице Ауэзова совершено убийство престарелой женщины.Прибыв на место, оперативники установили нужную квартиру. Входная дверь была закрыта, в окнах горел свет. Оперативники попали внутрь через открытую балконную дверь. Они обнаружили в одной из комнат тело женщины со следами насильственной смерти.Благодаря слаженной работе сотрудников милиции и следователей личность подозреваемого была оперативно установлена. В кратчайшие сроки мужчину задержали.По материалам дела задержанный 37-летний минчанин проживал у своих родственников в одном доме с жертвой. О случившемся подозреваемый рассказал своему знакомому, но потом во избежание задержания и привлечения к ответственности мужчина принял меры конспирации: спрятал личные документы, избавился от гаджетов и покинул место проживания.Известно, что мужчина безработный, ранее к ответственности не привлекался.Следователями с привлечением специалистов управления Государственного комитета судебных экспертиз по городу Минску проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства.Предварительно установлено, что смерть 83-летней женщины наступила от повреждения сонной артерии и массивной кровопотери.По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. 2 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное в отношении престарелого, находящегося в беспомощном состоянии) УК. Расследование продолжается, фигурант заключен под стражу.Фото УСК по Минску