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  2. За отсутствие защитных масок в Беларуси могут начать наказывать административным взысканием

За отсутствие защитных масок в Беларуси могут начать наказывать административным взысканием

Об этом заявил сегодня в эфире программы «Скажинемолчи» на «Беларусь 1» заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко. 


– Буквально на прошлой неделе мы провели рабочую встречу с руководством Министерства транспорта и коммуникаций. Нас беспокоит положение дел [связанных с распространением коронавируса] в общественном транспорте. Это одно из самых опасных мест для заражения, – пояснил он. 

В разговоре о том, что многие жители игнорируют соблюдение масочного режима во время поездок, Тарасенко отметил: 

– Если не методом уговоров, то близится момент, когда за отсутствие масок мы будем наказывать административным взысканием. Конечно, дистанцию в транспорте соблюсти сложно, но у Минтранса на данный счет есть рекомендации. Они касаются уменьшения интервалов движения в часы пик, – сказал врач. 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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