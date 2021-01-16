Вспомнили, что такое настоящий холод: белорусы делятся "морозными" фото в Instagram

В северной столице страны, как ни странно, не холоднее, чем в Минске. Самые смелые и закаленные витебчане утеплились и пошли гулять. Но есть и те, которые предпочли тепло и наблюдают за "аномальной" для последних лет погодой из окон.Жители столицы тоже не отстают от витебчан и даже пишут стихи о наступивших морозах:"Не видно шевелюр теперь ни грамма,Лицо под маской и пальто до пят –Мы все немного женщины ислама,Когда морозы жгучие стоят..", –поделилась творчеством Наталья.А вот одного из иностранных гостей холода ни капли не испугали – Engin Muhendis восхищается зимними пейзажами и заявляет, что любит природу и красоту Беларуси.Брестчане – за активный отдых. Они гуляют семьями (не забывают и о питомцах) и наслаждаются зимними забавами.