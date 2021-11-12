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  2. Врач рассказал об исследованиях вакцины для подростков "Спутник М"

Врач рассказал об исследованиях вакцины для подростков "Спутник М"

Препаратом "Спутник М" в рамках третьей фазы клинических исследований в Москве вакцинированы уже 56 детей, сообщает РИА Новости.  

Иллюстративное фото

– К настоящему моменту вакцинировано 56 детей, исследования будут проходить в течение года. Участие примут 3 тыс. детей-добровольцев. Уже изъявили желание и записались более двух тысяч детей, – пояснил главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главврач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов. 

По информации телеканала "Москва 24", исследование проводится на базе 10 поликлиник и двух детских больниц. Участвуют 3 тыс. детей в возрасте 12–17 лет. Вакцину с уменьшенной дозировкой получат 2,4 тыс. человек, еще 600 – плацебо.  
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Фото: РЕЙТЕР
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