Врач рассказал об исследованиях вакцины для подростков "Спутник М"

Препаратом "Спутник М" в рамках третьей фазы клинических исследований в Москве вакцинированы уже 56 детей, сообщает РИА Новости.
Иллюстративное фото
– К настоящему моменту вакцинировано 56 детей, исследования будут проходить в течение года. Участие примут 3 тыс. детей-добровольцев. Уже изъявили желание и записались более двух тысяч детей, – пояснил главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главврач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов.
По информации телеканала "Москва 24", исследование проводится на базе 10 поликлиник и двух детских больниц. Участвуют 3 тыс. детей в возрасте 12–17 лет. Вакцину с уменьшенной дозировкой получат 2,4 тыс. человек, еще 600 – плацебо.