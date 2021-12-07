ВОЗ призвала власти стран, вводящих обязательную вакцинацию, к диалогу с обществом

Власти европейских государств не должны вводить обязательную вакцинацию против COVID-19, предварительно не обратившись к населению. Об этом во время сегодняшнего брифинга заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает ТАСС.
– Мой призыв: не требовать обязательной вакцинации [против COVID-19] и обязательных мер, не обратившись сначала к обществу. Обязательность в вопросах вакцинации – это крайняя мера, которая может быть введена, когда исчерпаны все возможные методы улучшения охвата вакцинацией, – уточнил он. – Но эффективность обязательных мер очень зависит от контекста. Важно учитывать эффект, который обязательная вакцинация может оказать на общественное доверие, а также на распространение вакцинации: то, что приемлемо в одном обществе и сообществе, может быть неэффективным и неприемлемым в другом.
Клюге подчеркнул, что обязательные меры ни при каких условиях не должны способствовать увеличению социального неравенства в доступе к медицинским и социальным услугам. Он также напомнил о необходимости заботиться о психическом здоровье людей и предупреждении домашнего насилия при введении рестриктивных мер.