ВОЗ призвала власти стран, вводящих обязательную вакцинацию, к диалогу с обществом

, – уточнил он. –Клюге подчеркнул, что обязательные меры ни при каких условиях не должны способствовать увеличению социального неравенства в доступе к медицинским и социальным услугам. Он также напомнил о необходимости заботиться о психическом здоровье людей и предупреждении домашнего насилия при введении рестриктивных мер.