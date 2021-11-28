Вольфович: руководство Польши и Прибалтики понимает, что развязывать агрессию с Беларусью себе дороже

Такое мнение высказал сегодня в эфире ОНТ государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
- Проводя оценку и анализ воинских частей и подразделений, которые находятся на территории сопредельных государств, говорить об угрозе развязывания конфликта, наверное, преждевременно. Я думаю, руководство и Польши, и Прибалтики понимает, что развязывать агрессию с Беларусью себе дороже. Наши Вооруженные Силы способны сегодня ответить. Если они [прибалтийские страны] надеются привлечь Вооруженные силы блока НАТО, то за нами стоит наш стратегический партнер - большая и мощная Россия, - отметил он.
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