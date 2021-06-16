Об этом по итогам встречи по вопросам территориальной обороны, которая состоялась сегодня в Шклове под руководством Главы государства, рассказал журналистам военный комиссар Шкловского района Сергей Мигунов. Он подчеркнул: в районе имеется определенный костяк людей, на который местные власти и военный комиссариат всегда могут опереться.
– Костяк у нас формируется из числа офицеров, которые предназначены на должности командиров батальонов, командиров рот, их заместителей. Имеется и резервный состав. Люди проверены, изучены. Они абсолютно разных профессий – от уборщика до директора завода. Контингент – разный. Лишь бы они с ответственностью относились к выполнению задач, которые возложены на военный комиссариат. Тем, которые были замечены не в лучшем свете, мы давно сказали спасибо и с ними расстались.
При этом, отметил Сергей Мигунов, работать нужно не только с костяком, но и со всеми жителями района:
– За спиной каждого стоят его родные, семьи, дети и свое государство. Будет ли он лежать или будет с гордостью защищать свое имя, зависит от каждого.
Фото: архив БЕЛТА
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Военком Шкловского района о костяке территориальной обороны: это проверенные люди абсолютно разных профессий – от уборщиков до директоров
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