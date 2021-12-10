В Украине заявили о подготовке военной провокации против России

, – написал он.Таким образом, считает украинский депутат, они пытаются убить двух зайцев: Запад получит повод наложить на Россию новые санкции и попробовать заблокировать "Северный поток – 2", а киевские власти смогут "списать свои провалы, голод и холод на войну"Сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы готовит вторжение в Украину в конце января, депутат назвал первым этапом этой провокации, подчеркнув, что именно в это время Украину ждет "пик экономического краха".– добавил политик.Москва не раз отвергала обвинения в агрессии против Украины, подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. В Кремле отмечают, что Запад использует такие заявления как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.Фото Министерства обороны Украины