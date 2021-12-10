В Украине заявили о подготовке военной провокации против России

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива в своем Telegram-канале заявил, что Киев и его партнеры готовят военную провокацию против России.
"Все более становится ясно, что Украина со своими западными партнерами – США и Великобританией – готовят на конец января военную провокацию с Россией", – написал он.
Таким образом, считает украинский депутат, они пытаются убить двух зайцев: Запад получит повод наложить на Россию новые санкции и попробовать заблокировать "Северный поток – 2", а киевские власти смогут "списать свои провалы, голод и холод на войну"
Сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы готовит вторжение в Украину в конце января, депутат назвал первым этапом этой провокации, подчеркнув, что именно в это время Украину ждет "пик экономического краха".
"Уверен, что Россия давно готова к подобным сценариям, и в ближайшее время мы увидим контрмеры и контраргументы, а впоследствии и Зеленского за столом переговоров, который будет выторговывать в первую очередь свою индульгенцию", – добавил политик.
Москва не раз отвергала обвинения в агрессии против Украины, подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. В Кремле отмечают, что Запад использует такие заявления как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.
Фото Министерства обороны Украины