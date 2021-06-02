В Минске в парке имени Максима Горького женщина выпала из аттракциона. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.
– 1 июня в 15:52 спасателям поступило сообщение о падении женщины из кабины аттракциона "Колобок" на территории Центрального детского парка имени Максима Горького в Минске по ул. Фрунзе, 2. В результате инцидента травмы получила гражданка 1960 года рождения. Пострадавшая была госпитализирована в медучреждение с ушибами, – рассказали в пресс-службе ведомства.
Причина происшествия устанавливается.
Фото: архив БЕЛТА
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В столичном парке имени Горького женщина выпала из аттракциона
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