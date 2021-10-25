SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.82
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В Слониме мужчина пригласил в гости коллегу и лишился крупной суммы денег: возбуждено уголовное дело

В Слониме мужчина пригласил в гости коллегу и лишился крупной суммы денег: возбуждено уголовное дело

На прошлой неделе 69-летний горожанин решил провести вечер в компании 53-летней коллеги и пригласил ее в гости. В итоге из его дома пропали 3800 долларов и 50 евро. 

Фото иллюстративного характера

Подробности sb.by рассказал официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский. 

– Коллеги распивали спиртное. Ближе к полуночи мужчина уснул, а гостья решила обследовать квартиру.  В тумбочке она обнаружила записку, которую хозяин жилища  написал своим детям. В ней указывалось, где хранятся деньги. Таким образом в шкафу подозреваемая и обнаружила 3800 долларов и 50 евро, которые присвоила и скрылась, – пояснил Ярослав Василевский. 

В течение следующих трех дней житель Слонима обнаружил пропажу и стал искать деньги. Он думал, что просто перепрятал купюры и забыл куда. Обыскав всю квартиру, он обратился за помощью к правоохранителям. 

– Оперативники местного РОВД быстро установили, кто присвоил себе валюту. Коллега потерпевшего успела потратить 500 долларов на женские "штучки", – добавил он. 

Остальная сумма возвращена владельцу. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Известно, что фигурантка ранее не была судима, но привлекалась к административной ответственности. 

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы