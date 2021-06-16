Об этом сообщил журналистам председатель Шкловского райисполкома Андрей Камко, говоря об итогах встречи с Президентом по вопросам территориальной обороны:
– Каждый человек должен быть готов к тому, что необходимо защитить и своих близких, родных, и свою родную землю. Поэтому Глава государства сегодня дал конкретные поручения о том, что надо сделать на территории Шкловского района. На территории района будет создаваться штаб территориальной обороны района, формироваться отдельный стрелковый батальон. Мы должны изучить каждого человека, который будет призываться в территориальные войска, должны знать в их в лицо, провести собеседование с каждым из них. Эти люди должны быть готовы по первому требованию явиться на призывные пункты и выполнить поставленные задачи.
По словам Андрея Камко, Главнокомандующий также поручил ежемесячно проводить занятия с людьми, которые будут привлекаться впоследствии к формированию территориальных войск и к зональным учениям.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
412
В Шкловском районе будет сформирован отдельный стрелковый батальон территориальных войск
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter