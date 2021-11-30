В Минске женщина попала под колеса авто и погибла: следователи устанавливают свидетелей аварии

Следствием установлено, что вечером 30 ноября текущего года 39-летний мужчина, будучи за рулем автомобиля Nissan, двигался по улице Кедышко в Минске. Проезжая вблизи дома 28 указанной улицы, он совершил наезд на 51-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась на месте.Следователями во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. По данному факту начата проверка.Граждан, которые располагают какой-либо информацией о случившемся, просят обращаться в УСК по г. Минску по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.Фото Следственного комитета