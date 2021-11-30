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  2. В Минске женщина попала под колеса авто и погибла: следователи устанавливают свидетелей аварии

В Минске женщина попала под колеса авто и погибла: следователи устанавливают свидетелей аварии

51-летняя женщина попала под колеса авто вечером 30 ноября в Минске. Подробности аварии сообщаются в Telegram-канале Следственного комитета.


Следствием установлено, что вечером 30 ноября текущего года 39-летний мужчина, будучи за рулем автомобиля Nissan, двигался по улице Кедышко в Минске. Проезжая вблизи дома 28 указанной улицы, он совершил наезд на 51-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась на месте. 

Следователями во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. По данному факту начата проверка. 


Граждан, которые располагают какой-либо информацией о случившемся, просят обращаться в УСК по г. Минску по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19. 

Фото Следственного комитета
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