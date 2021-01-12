"В помощь детям": в Минске откроется выставка графики молодых художников "Линии добра"

Благотворительная экспозиция графики молодых художников "Линии добра" откроется в Минске 14 января. Данный проект направлен на оказание помощи детям-сиротам, имеющим серьезные проблемы со здоровьем.
- Выставка «Линии добра» проходит на базе благотворительного фонда помощи детям «Белый Аист» впервые. Цель выставки - напомнить о детках интерната, которым тоже нужна помощь. Нашими партнерами в организации стали Национальная библиотека, фонд помощи детям "Белый аист", благотворительная группа "Добрые сердца" и Минский художественный колледж имени А.К.Глебова. Художники, которые захотели поучаствовать в проекте, через изобразительное искусство стремятся быть полезными, помогать тем, кто в этом нуждается. Часть средств, вырученных от продажи билетов, пойдет на помощь подшефным детским учреждениям, - рассказала менеджер по маркетингу и связям с общественностью Любовь Стрига.
Проект "Линии добра" представляет из себя графические зарисовки из белорусской традиционной культуры. Данные работы молодых художников, учеников и выпускников столичного художественного колледжа имени А.К.Глебова, витебских вузов украсят холл галереи "Панорама" в Национальной библиотеке, где и пройдет акция.
Кроме того, после выставки, на интернет-платформе пройдет онлайн-аукцион экспонируемых работ.
- Пока планируется, что экспозиция продлится до конца января. На время открытия вход в галерею будет свободный, в остальное время в стоимость билета входит цена посещения обзорной площадки, - уточнила Любовь Стрига.
Напомним, что деятельность фонда "Белый аист" направлена на решение проблем особых детей в интернатах Беларуси, волонтерскую и финансовую помощь подшефным детским домам, специализированным учреждениям, таким как РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, Белорусскому детскому хоспису, Новогрудской школе-интернату для детей с тяжелыми нарушениями речи, Осиповичкой школе-интернату для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата, ЦКРОиР Новогрудского района и др.
Фото: aistbel.by
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"В помощь детям": в Минске откроется выставка графики молодых художников "Линии добра"
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