Снег, дождь и минусовая температура превратили дороги и тротуары Могилева в каток. «На дорогах сильная гололедица – будьте осторожны, берегите себя», – с утра предупреждает земляков городская служба МЧС. Сильная гололедица повлияла и на работу общественного транспорта. Сегодня из-за обледенения контактных сетей линий электропередач ни один троллейбус не смог выйти на линию из парка. И когда ситуация изменится, пока неизвестно.
Директор Могилевского филиала «Троллейбусный парк № 1» ОАО «Могилевоблавтотранс» Сергей Монастыренко уточняет:
– Из-за осадков и перепада температур контактные сети покрылись коркой льда. В нашем парке 112 машин, 76 троллейбусов ежедневно выходят на линию. Но сегодня по маршруту не отправился ни один из них. Думали, к полудню ситуация изменится, пробовали чистить провода, но снова пошел дождь со снегом, и работу пришлось завершить.
По словам Сергея Владимировича, последний раз из-за погодных условий они столкнулись с подобной ситуацией в 1995 году. Но тогда к обеду «рогатые машины» уже вышли на линию, как будет сегодня – зависит от капризов погоды.
Чтобы горожане не мерзли на остановках под пронизывающим ветром и смогли беспрепятственно передвигаться по Могилеву на общественном транспорте, дополнительно свою технику вывел на маршруты автопарк.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
1111
В Могилеве на маршрут из-за непогоды не вышел ни один троллейбус
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter