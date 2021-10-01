В Минтруда назвали условия для получения единовременного социального пособия

О видах материальной поддержки пожилых людей говорили сегодня в эфире программы «Актуальный микрофон» на Первом национальном канале Белорусского радио с начальником главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Татьяной Федоровой.
Она пояснила, что пожилые белорусы получают материальную поддержку в рамках системы государственной адресной социальной помощи, которая регулируется Указом Президента.
– Для пожилых людей определено три вида социальных пособий – ежемесячное социальное пособие, единовременное социальное пособие и пособие, которое позволяет компенсировать расходы на приобретение средств гигиены. Ежемесячное социальное пособие предоставляется тем, чей доход ниже бюджета прожиточного минимума (сегодня это 283 рубля). Оно назначается на определенный период, но не более чем на 12 месяцев. Ежемесячный размер выплаты составляет разницу между бюджетом прожиточного минимума и тем доходом, который имеет пожилой человек, – рассказала она.
Гостья студии также отметила, что единовременное социальное пособие выплачивается, как правило, один раз в течение года. Она назвала и условия для его получения:
– К ним относятся наличие трудной жизненной ситуации и доход ниже 150% бюджета прожиточного минимума. Максимальных размер такого пособия составляет 10 бюджетов прожиточного минимума, в максимальном размере помощь предоставляется в случае наступления каких-то особых обстоятельств и критических ситуаций, – пояснила специалист.
Татьяна Федорова рассказала про еще один вид поддержки пожилых людей – материальную помощь из средств фонда социальной защиты населения.
– Она предоставляется без учета критерия нуждаемости и определяется в каждом конкретном случае. По вопросам оказания материальной поддержки следует обращаться в ТЦСОН по месту жительства. Напомню, такой центр есть в каждом регионе нашей республики, – добавила представитель ведомства.