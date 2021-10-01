В Минтруда назвали условия для получения единовременного социального пособия

Она пояснила, что пожилые белорусы получают материальную поддержку в рамках системы государственной адресной социальной помощи, которая регулируется Указом Президента.– рассказала она.Гостья студии также отметила, что единовременное социальное пособие выплачивается, как правило, один раз в течение года. Она назвала и условия для его получения:– пояснила специалист.Татьяна Федорова рассказала про еще один вид поддержки пожилых людей – материальную помощь из средств фонда социальной защиты населения.– добавила представитель ведомства.