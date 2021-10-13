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  2. В Минске ЕЭК и Европейское региональное бюро ВОЗ подписали меморандум о сотрудничестве

В Минске ЕЭК и Европейское региональное бюро ВОЗ подписали меморандум о сотрудничестве

Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Европейским региональным бюро ВОЗ был подписан сегодня в белорусской столице. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.


Церемония подписания состоялась в рамках 34-го заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств, которое проходит сейчас в Минске. 

Документ подписали директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге и член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко.

Члены совета – министры здравоохранения и главные государственные санитарные врачи. Планируется, что об итогах председательства Беларуси в совете расскажет его председатель – министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

Фото: Минздрав Беларуси 
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