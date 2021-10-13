В Минске ЕЭК и Европейское региональное бюро ВОЗ подписали меморандум о сотрудничестве

Церемония подписания состоялась в рамках 34-го заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств, которое проходит сейчас в Минске.Документ подписали директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге и член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко.Члены совета – министры здравоохранения и главные государственные санитарные врачи. Планируется, что об итогах председательства Беларуси в совете расскажет его председатель – министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.Фото: Минздрав Беларуси