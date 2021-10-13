В Латвии зафиксирован суточный максимум по заболеваемости COVID-19

За последние 24 часа в Латвии зафиксировано 2236 новых случаев COVID-19 – это максимальная цифра с начала пандемии, сообщает латвийский новостной интернет-портал Press.
По информации издания, за минувшие сутки в Латвии был проведен 21 731 тест на COVID-19 и зарегистрировано 2236 новых случаев заболевания: 1799 человек не были вакцинированы либо получили только одну прививку, 437 прошли полный курс вакцинации, 17 скончались. Умершим было от 40 до 99 лет.
Всего в стране с начала пандемии коронавирусом заболели 175 890 жителей.
Фото из архива БЕЛТА