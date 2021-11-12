В Индии начали действовать новые правила въезда для туристов

В Индии 12 ноября начали действовать новые правила въезда в страну для иностранцев. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения и поддержки семьи Индии.
Согласно нововведениям, перед путешествием в Индию "все туристы должны заполнить форму на специальном портале , также загрузить на официальный сайт аэропорта Нью-Дели отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. В минздраве предупредили, что предоставление ложных сведений "подлежит уголовному преследованию".
Уточняется, что пассажирам до и после посадки будут измерять температуру. Если по прибытии в Индию у иностранного туриста будут обнаружены симптомы заболевания, то он будет отправлен на изоляцию в медучреждение. Если же у него будет после проверки положительный ПЦР-тест на COVID-19, то он и все контактировавшие с ним люди будут отправлены на карантин. По новым правилам тест на COVID-19 не потребуется детям младше 5 лет.
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