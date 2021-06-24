В Государственный список историко-культурных ценностей включен 481 столичный объект

Об этом на пресс-конференции в Белпрессцентре рассказала начальник отдела искусств управления культуры Мингорисполкома Наталья Смольская.
С учетом комплексов и коллекций это составляет более 1,5 тысячи объектов, зданий и сооружений, территорий, ценных предметов, рукописных и старопечатных книг.
Наталья Смольская уточнила: в городе 382 историко-культурные ценности, один памятник градостроительства – исторический центр Минска, 327 памятников архитектуры, шесть – археологии, 17- истории и 31 памятник искусства.
– В Минске ежегодно выполняются работы по ремонту и реставрации историко-культурных ценностей. В 2020-м они проводились на 66 объектах Минска, 34 из которых уже завершены. В их числе монумент Победы, монументальные мозаики "Город-воин" и "Город-герой" на жилых зданиях в микрорайоне Восток. Была отреставрирована гимназия-колледж на площади Свободы, благоустроен столичный парк имени Янки Купалы. Также были отремонтированы некоторые из домов в центре Минска – по ул. Кирова, Маркса, Мясникова, Энгельса, Советской и на проспекте Независимости, – прокомментировала она.
Наталья Смольская рассказала и об успехах 2021-го:
–В первом полугодии работы по ремонту и реконструкции завершены на 15 объектах, среди которых кровля Главпочтамта, обелиск на братской могиле советских военнопленных, партизан и мирных жителей на 9-м км Московского шоссе, а также три пусковых комплекса на застройке Раковского предместья, – пояснила она и добавила, что в этом году Министерством культуры было выдано 19 заключений на реконструкцию зданий. В их числе – кинотеатр «Победа», административно-лабораторный комплекс на ул. Бобруйской.
Она также указала на важность сохранения исторической памяти:
– В этом ключе организовано содержание мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений жертв войн. Уделено внимание парку Победы, мемориальному комплексу «Тростенец», мемориалу «Масюковщина», историческим кладбищам столицы – Военному, Восточному, Кальварийскому, – рассказала Наталья Смольская.
Она также добавила, что всего на территории Минска располагается 118 мест погребения жертв войн, в которых захоронено более 300 тысяч человек.
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В Государственный список историко-культурных ценностей включен 481 столичный объект
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