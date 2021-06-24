В Государственный список историко-культурных ценностей включен 481 столичный объект

С учетом комплексов и коллекций это составляет более 1,5 тысячи объектов, зданий и сооружений, территорий, ценных предметов, рукописных и старопечатных книг.Наталья Смольская уточнила: в городе 382 историко-культурные ценности, один памятник градостроительства – исторический центр Минска, 327 памятников архитектуры, шесть – археологии, 17- истории и 31 памятник искусства.– прокомментировала она.Наталья Смольская рассказала и об успехах 2021-го:– пояснила она и добавила, что в этом году Министерством культуры было выдано 19 заключений на реконструкцию зданий. В их числе – кинотеатр «Победа», административно-лабораторный комплекс на ул. Бобруйской.Она также указала на важность сохранения исторической памяти:– рассказала Наталья Смольская.Она также добавила, что всего на территории Минска располагается 118 мест погребения жертв войн, в которых захоронено более 300 тысяч человек.