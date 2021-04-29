На поддержку специализированных рыбоводных хозяйств, в том числе приобретение комбикормов, поддержание рыбоводного фонда, известкование и другие мероприятия, направлены средства из республиканского бюджета, сообщила заместитель начальника отдела главного управления интенсификации животноводства Минсельхозпрода Ольга Борейша.
– Помощь может быть оказана предприятиям на конкурсной основе по заявлению. Он организован Минсельхозпродом, проходит в открытом формате, участники, которые соответствуют определенным критериям, могут на нее рассчитывать. В прошлом году поддержку от государства на покупку комбикормов получили 16 предприятий, в основном специализированные рыбоводные хозяйства, – подчеркнула Ольга Борейша.
Всего в 2020 году специализированные организации и предприятия других форм собственности, в том числе фермерские, произвели около 15 тысяч тонн рыбы, или 96 процентов к уровню 2019 года. В основном карпа и толстолобика. Вырос объем озерно-речной рыбы, производство ценных пород рыб немного снизилось. Всего реализовано около 9 тысяч тонн рыбы.
– Развивается одно из элитных направлений – производство черной икры. В 2020 году выпустили 1500 килограммов продукта, или 91 процент к уровню 2019 года. Основные производители черной осетровой икры – группа компаний «Санта». Впервые за последние пять лет зарыбили водоемы угрем. К примеру, около 20 килограммов этого вида выпустили в озеро Плисса в Глубокском районе, – добавила Ольга Борейша.
Опубликовано:
429
В этом году профильные хозяйства страны произведут 17 тысяч тонн рыбы
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter