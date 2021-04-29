В этом году профильные хозяйства страны произведут 17 тысяч тонн рыбы

– подчеркнула Ольга Борейша.Всего в 2020 году специализированные организации и предприятия других форм собственности, в том числе фермерские, произвели около 15 тысяч тонн рыбы, или 96 процентов к уровню 2019 года. В основном карпа и толстолобика. Вырос объем озерно-речной рыбы, производство ценных пород рыб немного снизилось. Всего реализовано около 9 тысяч тонн рыбы.– добавила Ольга Борейша.