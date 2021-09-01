В Беларуси за сутки 1699 человек заразились коронавирусом

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Всего с начала пандемии в стране был зарегистрирован 483 231 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Выздоровели 475 898 пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19.Отмечается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умер 3791 пациент с коронавирусом.Согласно актуальным данным ведомства, за прошедшие 24 часа было выполнено 20 642 теста. Всего в стране проведено 7 817 642 теста.Более 1,64 млн белорусов сделали первую прививку против COVID-19, из них более 1,36 млн человек прошли полный курс вакцинации.