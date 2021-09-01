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В Беларуси за сутки 1699 человек заразились коронавирусом

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1699 пациентов с COVID-19, выписаны 1598. Статистика опубликована в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения.

Архивное фото

Всего с начала пандемии в стране был зарегистрирован 483 231 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Выздоровели 475 898 пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19.

Отмечается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умер 3791 пациент с коронавирусом. 

Согласно актуальным данным ведомства, за прошедшие 24 часа было выполнено 20 642 теста. Всего в стране проведено 7 817 642 теста.

Более 1,64 млн белорусов сделали первую прививку против COVID-19, из них более 1,36 млн человек прошли полный курс вакцинации. 
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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