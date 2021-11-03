В Беларуси за сутки 1996 человек заразились коронавирусом

За последние 24 часа COVID-19 был диагностирован у 1996 жителей страны. Выписаны 2543 пациента. Это следует из актуальной статистики Минздрава, опубликованной в Telegram-канале ведомства.
За все время распространения инфекции в стране зарегистрировали 606 033 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 580 025 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
В Беларуси за все время пандемии скончались 4679 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 50 762 теста. Всего в стране проведено 9 712 550 исследований.