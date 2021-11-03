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В Беларуси за сутки 1996 человек заразились коронавирусом

За последние 24 часа COVID-19 был диагностирован у 1996 жителей страны. Выписаны 2543 пациента. Это следует из актуальной статистики Минздрава, опубликованной в Telegram-канале ведомства.


За все время распространения инфекции в стране зарегистрировали 606 033 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 580 025 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

В Беларуси за все время пандемии скончались 4679 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 50 762 теста. Всего в стране проведено 9 712 550 исследований. 
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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