В Беларуси за сутки 1996 человек заразились коронавирусом

За все время распространения инфекции в стране зарегистрировали 606 033 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 580 025 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.В Беларуси за все время пандемии скончались 4679 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.За минувшие сутки выполнено 50 762 теста. Всего в стране проведено 9 712 550 исследований.