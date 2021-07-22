Об этом рассказал журналистам по итогам совещания у Президента министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Он отметил, что переход к резидентуре – это следствие развития нашей постдипломной подготовки и высоких технологий в медицине:
– Новые технологии развиваются настолько широко и бурно, что это требует особых форм подготовки специалистов. Высокие медицинские технологии переходят из крупных клинических центров Минска, областей в города ускоренного развития и опорные больницы, поэтому требуют соответствующей подготовки медперсонала.
По словам министра, Президент в целом одобрил новую форму постдипломной подготовки специалистов:
– Но после сегодняшнего обсуждения принято решение осенью рассмотреть этот вопрос еще раз комплексно, в деталях, со всеми заинтересованными, представителями вузов, научно-практических центров, потому что резидентура ведет за собой целый пласт вопросов – от правил поступления и учебных программ до квалификации специалистов, оказывающих эти образовательные услуги. Пакетным принципом предстоит внести все документы – от постановления Минздрава и Совета Министров до проекта указа.
Дмитрий Пиневич отметил, что по этому пути идет весь мир. Нововведение будет способствовать повышению качества оказания медицинских услуг в безопасных условиях. Министр также обратил внимание на высокий уровень додипломной подготовки медперсонала в Беларуси:
– Четыре наших медицинских вуза дают до 30 процентов всего экспорта образовательных услуг. Наша додипломная система медицинского образования котируется достаточно высоко. Мы принимаем одного из трех абитуриентов на платные услуги из других стран. Это показывает востребованность нашего практикоориентированного обучения.
Фото: БЕЛТА
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В Беларуси появится новая форма постдипломной подготовки врачей – резидентура
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