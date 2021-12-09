В 2021 году в Беларуси погибли 71 человек по вине нетрезвых водителей

Такую цифру озвучила старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Анна Банадык в эфире программы "Актуальный микрофон" на Первом национальном канале Белорусского радио.
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– За последние 10 лет количество ДТП по вине нетрезвых водителей уменьшилось втрое. Но тем не менее за текущий год в стране в результате ДТП по вине нетрезвых водителей погибли 71 человек, – пояснила она.
Анна Банадык отметила, что к водителям, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, всегда будут применяться жесткие меры.
– На протяжении трех лет применяется конфискация транспортного средства в случае, если человек управлял им в нетрезвом виде на протяжении года. Но даже для тех, кто попадается за такое нарушение впервые, ввели дифференцированную ответственность, которая регулируется степенью опьянения. Если она от 0,3 до 0,8 промилле, наказанием будет штраф 100 базовых величин и лишение права управления транспортом на три года. Когда свыше 0,8 промилле, человек уже в таком состоянии, что может и плохо соображать. В таких случаях уровень общественной опасности гораздо выше. За такое предусмотрена ответственность в виде штрафа 200 базовых величин и лишения водительских прав сроком на 5 лет, – рассказала старший инспектор по особым поручениям.
Представитель Госавтоинспекции также напомнила случаи, когда люди передают свое авто водителю, который выпил спиртное:
– Передача права управления нетрезвому водителю также влечет ответственность в виде штрафа размером от 50 до 100 базовых величин владельцу транспорта и лишения права управления на 3 года.