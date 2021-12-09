В 2021 году в Беларуси погибли 71 человек по вине нетрезвых водителей

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, – пояснила она.Анна Банадык отметила, что к водителям, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, всегда будут применяться жесткие меры.– рассказала старший инспектор по особым поручениям.Представитель Госавтоинспекции также напомнила случаи, когда люди передают свое авто водителю, который выпил спиртное: