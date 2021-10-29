Цена на газ в Европе опустилась ниже $800 впервые с 17 сентября

Цена на газ в Европе по итогам сегодняшних торгов опустилась ниже $800 за тысячу кубометров впервые с 17 сентября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные биржи ICE.
Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в 15:21 мск опустилась до отметки $795,8 за 1 тыс. куб. м. Общее падение цены за 29 октября – 14%.
28 октября биржевые торги газом в Европе завершились на отметке $927,5 за одну тысячу кубометров.
Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что "Газпром" готов продолжить закачку в европейские подземные хранилища газа (ПХГ) после того, как будет завершено заполнение ПХГ в России. Он заверил, что заполнение российских хранилищ планируется полностью закончить 8 ноября.
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