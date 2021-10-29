Цена на газ в Европе опустилась ниже $800 впервые с 17 сентября

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в 15:21 мск опустилась до отметки $795,8 за 1 тыс. куб. м. Общее падение цены за 29 октября – 14%.28 октября биржевые торги газом в Европе завершились на отметке $927,5 за одну тысячу кубометров.Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что "Газпром" готов продолжить закачку в европейские подземные хранилища газа (ПХГ) после того, как будет завершено заполнение ПХГ в России. Он заверил, что заполнение российских хранилищ планируется полностью закончить 8 ноября.Фото: EPA-EFE