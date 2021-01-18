«Театр складывался очень тяжело». К полувековому юбилею Музыкального театра

Вообще-то театр родился чуть раньше, в 1970 году. Именно тогда был расформирован Могилевский областной театр музыкальной комедии, располагавшийся в Бобруйске. Часть актеров не захотели никуда уезжать и перешли под крыло Могилевского областного театра драмы и комедии, которому семь лет спустя было присвоено имя Винцента Дунина-Марцинкевича. Другая часть переехала в Минск и стала напряженно готовиться к открытию первого минского сезона. В их числе были такие видные фигуры, как Константин Лосев, Вячеслав Фоменко, Виктор Шевкалюк, Нина Равинская.Премьерный «Жаворонок» не был премьерой. Эта героическая комедия на либретто Нины Колаптур и Петра Хорькова впервые увидела свет рампы 5 февраля 1969 года на гастролях Могилевского областного театра в Минске. Два года спустя ее подновили, подправили кое-какие огрехи, заменили дирижера. Теперь музыкальное руководство спектаклем взял на себя Петр Кирильченко, который, наряду с Эдуардом Арашкевичем и Геннадием Хананьевым, был главным музыкальным идеологом театра вплоть до прихода Анатолия Лапунова.Кстати, по другим сведениям, премьера второй редакции «Жаворонка» состоялась 31 января, так что с датами все не так-то просто.В первый же год были поставлены такие оперетты, как «Вольный ветер» Дунаевского, «Кавказская племянница» Гаджиева, «Холопка» Стрельникова, «Баядера» Кальмана. Но не надо думать, что все было так уж легко и просто.– вспоминал в разговоре со мной Владимир Рылатко, в советское время занимавший различные посты в Министерстве культуры БССР. –Лишь десять лет спустя, после долгих скитаний, Государственный театр музыкальной комедии БССР переехал в отдельное помещение. 15 октября 1981 года театр открыл свой двенадцатый сезон в элегантном здании по улице Мясникова, 44.Но трудность была не только в бытовых условиях, а в том, что театр катастрофически отставал от современных веяний.– рассказывает Владимир Рылатко. –По-настоящему этот процесс трансформации завершился лишь в 2010-х годах, но уже в 2000 году театр был переименован в Музыкальный и удостоился почетного звания «Заслуженный коллектив республики Беларусь», а в 2009-м ему присвоили звание Академического.Сегодня это большой и разноплановый коллектив, в составе которого – 39 артистов-вокалистов, в том числе народная артистка Беларуси Наталья Гайда, заслуженные артисты Республики Беларусь Маргарита Александрович, Антон Заянчковский, Василий Сердюков, Людмила Станевич, Виктор Циркунович, 16 лауреатов международных конкурсов. Две балетные труппы – классический балет и балет оперетты и мюзикла – и высокопрофессиональный симфонический оркестр. В репертуаре десятки спектаклей самых разных жанров – от классических оперетт до экспериментального «Письма незнакомки». У театра есть своя публика.С юбилеем театр уже поздравили такие корифеи, как композитор Григорий Сурус, автор музыкальной комедии «Нестерка», которая была поставлена Государственным театром музыкальной комедии БССР в 1979 году и не сходила с афиш несколько десятилетий; режиссер Сусанна Цирюк и хормейстер Тамара Гулина. К 50-летию театра РУП «Белпочта» подготовило художественный маркированный конверт с литерной маркой «А».