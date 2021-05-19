Совет Республики принял к сведению декрет Президента о защите суверенитета и конституционного строя

Предусматривается, что в случае гибели Президента Беларуси вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует Премьер-министр.– отметил Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.При этом на территории республики вводится чрезвычайное или военное положение, а Совет Безопасности определяет перечень необходимых мер.– пояснил Игорь Сергеенко.Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков сказал:Алина ДАНИЛОВИЧ