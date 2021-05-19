Совет Республики сегодня принял к сведению декрет Президента от 9 мая 2021 года № 2 "О защите суверенитета и конституционного строя". Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета Беларуси.
Предусматривается, что в случае гибели Президента Беларуси вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует Премьер-министр.
– В случае неисполнения соответствующих решений Совета Безопасности руководители органов и организаций освобождаются от должности, на их посты назначаются другие лица, – отметил Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.
При этом на территории республики вводится чрезвычайное или военное положение, а Совет Безопасности определяет перечень необходимых мер.
– В число таких мер могут входить, в частности, ограничение свободы передвижения, запрещение массовых мероприятий, установление комендантского часа, обеспечение безопасности конкретных лиц и объектов и другие мероприятия, – пояснил Игорь Сергеенко.
Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков сказал:
– Сегодня мы наблюдаем значительную нестабильность в международных отношениях, расширение использования политики давления, двойных стандартов, вмешательства во внутренние дела странами так называемого коллективного Запада. Особую обеспокоенность вызывают попытки переписать историю Второй мировой войны и внедрить в сознание наших людей идеологию нацизма. Отмечается проявление внутреннего экстремизма и терроризма. В таких условиях издание декрета является своевременной и адекватной мерой.
Алина ДАНИЛОВИЧ
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Совет Республики принял к сведению декрет Президента о защите суверенитета и конституционного строя
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