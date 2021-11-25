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  2. "Сколько мы должны погибать на границе? Сколько это продлится?!": иракские матери обратились к европейцам

"Сколько мы должны погибать на границе? Сколько это продлится?!": иракские матери обратились к европейцам

Среди собравшийся толпы не только мужчины. Плакаты держат дети, вышли высказать журналистам свою позицию и молодые мамы:

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- Смотрите, что рисует моя дочь, - показывает страшный рисунок малышки о войне мать.  -  Скажите, когда?! Когда мы сможем пройти в другие страны?! Сколько мы должны умирать на границе? Сколько жить в лесу? Нам холодно! Сколько это продлится?! Мы не хотим жить в Польше! Мы просто хотим через эту сторону коридор, чтобы попасть в Германию. А нам говорят - езжайте назад!  - рассказывает молодая мама из Ирака. – Мы не хотим здесь умереть. В Ирак мы не можем вернуться, там нет возможности учиться и нормально жить. А я хочу хорошего будущего для своего ребенка. 

- Нам просто нужно соблюдение базовых прав, а этого не делается! Правительство убивает нас на улицах, - скандируют беженцы, показывая ужасающие видео из Ирака. 
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