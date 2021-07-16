СК: получена информация о причастности ряда НГО и СМИ к теневому движению финансовых средств

– рассказал Владимир Шишко.По его словам, для дополнительной проверки информации о причастности к указанным незаконным действиям членов негосударственных организаций 14–15 июля проведены обыски по месту жительства данных граждан и расположения офисов их организаций.– отметил начальник главного управления.Как добавили в СК, продолжается расследование уголовного дела в отношении Андрея Александрова. Установлено, что он занимался забором денежных средств, переданных в виде закладок в тайниках от представителей организаций BY_help и BYSOL, оплатой штрафов, услуг адвокатов и иных расходов лиц, связанных с их участием в протестной деятельности, в том числе с использованием ранее переданных им банковских платежных карт зарубежных банков. Следствием установлено не менее 700 фактов такой оплаты.– отметили в ведомстве.Кроме того, установлены суммы начисленных гонораров гражданину Беларуси Валентину Жданко как сотруднику компании Radio Free Europe за его журналистскую деятельность в период с 2017 по 2020 год. Они варьировались от $ 2 тыс. до $ 23 тыс. Суммарно за указанный период ему было начислено более $ 230 тыс.Фото Следственного комитета