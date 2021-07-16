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  2. СК: получена информация о причастности ряда НГО и СМИ к теневому движению финансовых средств

СК: получена информация о причастности ряда НГО и СМИ к теневому движению финансовых средств

Следственным комитетом продолжается расследование уголовных дел о преступлениях, связанных с протестной деятельностью. Среди них и уголовные дела в отношении членов лишенного регистрации общественного объединения "Весна", заявил начальник главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Владимир Шишко, сообщает БЕЛТА.


"В ходе расследования указанных уголовных дел получена достоверная информация о причастности руководителей и работников ряда негосударственных организаций и объединений, а также представителей СМИ к теневому движению значительных финансовых средств, в первую очередь поступающих из-за границы, неуплате налогов и финансированию различного рода протестной активности населения Беларуси. Если говорить об этом более детально, то мы ведем речь о деятельности по сбору лиц в конкретных местах для совершения групповых противоправных действий, оплате административных взысканий, наложенных за участие в незаконных массовых мероприятиях, организации и проведении семинаров по вопросам противодействия правоохранительным органам и другое", – рассказал Владимир Шишко.

По его словам, для дополнительной проверки информации о причастности к указанным незаконным действиям членов негосударственных организаций 14–15 июля проведены обыски по месту жительства данных граждан и расположения офисов их организаций.

"В ходе дальнейшего расследования уголовных дел изъятые в ходе обысков предметы, документы и информация будут осмотрены и проанализированы, по результатам чего будет дана соответствующая правовая оценка. Уже сейчас можно сказать, что имевшаяся первоначально информация о причастности ряда организаций и ее членов к незаконной деятельности нашла свое подтверждение", – отметил начальник главного управления.


Как добавили в СК, продолжается расследование уголовного дела в отношении Андрея Александрова. Установлено, что он занимался забором денежных средств, переданных в виде закладок в тайниках от представителей организаций BY_help и BYSOL, оплатой штрафов, услуг адвокатов и иных расходов лиц, связанных с их участием в протестной деятельности, в том числе с использованием ранее переданных им банковских платежных карт зарубежных банков. Следствием установлено не менее 700 фактов такой оплаты.

"Следствием получены доказательства, что преступный умысел Александрова был направлен на оказание помощи иностранным организациям Linking Media (BY_help) и Stichting Belarus Solidarity Foundation (BYSOL) в проведении деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, а именно основным национальным интересам страны в политической сфере – в виде устойчивого развития демократического, правового, социально ответственного государства; обеспечения эффективного функционирования государственных институтов в интересах общества, позиционирования Беларуси за рубежом в качестве демократического правового государства, ответственного и предсказуемого партнера, донора международной и региональной безопасности; в информационной сфере – в виде реализации конституционных прав граждан на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации; в социальной сфере – в виде обеспечения общественной безопасности и безопасности жизнедеятельности населения, снижения уровня преступности и криминализации общества", – отметили в ведомстве.


Кроме того, установлены суммы начисленных гонораров гражданину Беларуси Валентину Жданко как сотруднику компании Radio Free Europe за его журналистскую деятельность в период с 2017 по 2020 год. Они варьировались от $ 2 тыс. до $ 23 тыс. Суммарно за указанный период ему было начислено более $ 230 тыс. 

Фото Следственного комитета 
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