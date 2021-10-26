Система электронной очереди начала работать в пункте пропуска "Бенякони"

Новая система создана для комфортного пребывания на границе водителей, совершенствования пропуска транспортных средств, решения сопутствующих вопросов. Здесь есть и экологическая составляющая – например, поддержание порядка на дорогах и обочинах вблизи пункта пропуска., – отметил председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский. Он подчеркнул, что "Бенякони" стали третьим пунктом пропуска на литовском направлении, где внедрена система электронной очереди. В следующем году такая площадка будет оборудована в "Привалке".– подчеркнул Владимир Орловский.Зона ожидания в пункте пропуска "Бенякони" работает круглосуточно и без выходных. Для удобства оборудованы парковка на 272 места, санитарный блок с душевыми кабинами и необходимой техникой для стирки и глажки. Работает магазин, можно воспользоваться беспроводным интернетом.Для реализации технологического процесса работы зоны ожидания в пункте пропуска "Бенякони" был доработан программный комплекс, обеспечивающий контакт с пограничной службой. Установлены камеры для автоматической считки номеров, табло для размещения информации о вызываемых транспортных средствах. Также внедрена дополнительная система оповещения водителей с помощью СМС либо звонка по мобильному телефону. Запущен в работу сервис по бронированию времени въезда.Бронирование электронной очереди доступно как для грузовиков, так и для легковых автомобилей и автобусов.К слову, "Бенякони" – седьмой пункт пропуска, в котором функционирует система электронной очереди, и уже второй проект, который реализован республиканским унитарным предприятием "Белтаможсервис". В июне 2021 года состоялось открытие зоны ожидания с возможностью электронного бронирования мест в очереди в пункте пропуска "Каменный Лог".