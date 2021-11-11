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  2. Шевцов: Беларусь не пошла на локдауны, выстояла и выработала свою тактику лечения COVID-19 и борьбы с ним

Шевцов: Беларусь не пошла на локдауны, выстояла и выработала свою тактику лечения COVID-19 и борьбы с ним

Таким мнением поделился генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста Дмитрий Шевцов в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1"


– Беларусь не пошла на локдауны и какие-либо другие вещи, выработала свою тактику лечения и борьбы с коронавирусом. И великолепно с этим справляется, – высказался он. 

Шевцов также подчеркнул: если бы мы привили 60% населения, мы бы ушли от тех катаклизмов и потрясений, которые легли на плечи медработников и государства. 

– Из-за того, что люди достаточно вяло прививаются, наблюдается рост заболеваемости. Лечение происходит за счет государства. Есть нагрузка на систему здравоохранения – на первичное и стационарное звено, этап реабилитации. Если человек не работает, не производит продукцию, государство недополучает от него экономической выгоды. Все эти вещи – звенья одной цепи, – пояснил он.  

Фото из архива БЕЛТА
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