Здесь будут готовить кадровых офицеров медицинской службы для Вооруженных Сил Беларуси, других воинских формирований, а также обучать студентов БГМУ по программе офицеров медицинской службы запаса.
Фундаментом для образования института послужил военно-медицинский факультет, который выпустил первых военных врачей еще 26 лет назад. С тех пор более 600 кадровых офицеров медицинской службы получили дипломы, а свыше 3000 студентов, занимавшихся по профилю военного дела, – погоны офицеров медслужбы запаса.
– Учебный процесс у нас строится так, что за период обучения курсанты и слушатели на практике познают специфику всех ступеней медицинской лестницы – от стрелка-санитара, санитарного инструктора до начальника медицинской службы воинской части. А сегодня наша задача – сконцентрировать в одном месте весь научный потенциал военной медицины, чтобы повысить уровень обученности будущих военных медиков, – подчеркнул заместитель министра обороны, генерал-майор Андрей Жук.
Реорганизация факультета в институт позволит повысить статус БГМУ среди других учреждений образования и привлечь вчерашних выпускников, которые сейчас выбирают профессию.
– В этом году для обучения в военно-медицинском институте мы планируем набрать 30 человек, целеустремленных ребят, у которых есть потенциал стать высококлассными специалистами, – рассказал ректор БГМУ Сергей Рубникович. – В дальнейшем хотелось бы уделить внимание повышению импорта кадров. На уровне переподготовки планируем привлекать слушателей из других стран.
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Сегодня на базе Белорусского государственного медицинского университета начал функционировать Военно-медицинский институт
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.