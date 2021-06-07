Сегодня на базе Белорусского государственного медицинского университета начал функционировать Военно-медицинский институт

Фундаментом для образования института послужил военно-медицинский факультет, который выпустил первых военных врачей еще 26 лет назад. С тех пор более 600 кадровых офицеров медицинской службы получили дипломы, а свыше 3000 студентов, занимавшихся по профилю военного дела, – погоны офицеров медслужбы запаса., – подчеркнул заместитель министра обороны, генерал-майор Андрей Жук.Реорганизация факультета в институт позволит повысить статус БГМУ среди других учреждений образования и привлечь вчерашних выпускников, которые сейчас выбирают профессию., – рассказал ректор БГМУ Сергей Рубникович. –