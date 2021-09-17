Рахмон: хотим видеть Афганистан свободным от терроризма и наркотиков, мирным и единым

Афганистан должен быть свободным от терроризма и наркотиков, мирным и единым. Об этом сегодня, открывая юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передает БЕЛТА.
Таджикский лидер констатировал, что мир стремительно меняется, а текущая международная обстановка отличается высоким уровнем напряжения, ростом конфликтного потенциала, кризисом системы международной безопасности. Это в том числе такие вызовы, как экстремизм, сепаратизм, трансграничная организованная преступность, включая незаконный оборот наркотиков и киберпреступность. Особую тревогу вызывает ситуация в Афганистане, где наряду с политическим присутствует и социально-гуманитарный кризис, констатировал президент Таджикистана.
Он подчеркнул, что ситуация в Афганистане непосредственно влияет на безопасность в Центральной Азии.
"Мы хотим видеть Афганистан свободным от терроризма и наркотиков, мирным и единым, успешно развивающимся государством. Считаем, что политический режим в Афганистане должен выбираться на основе свободного волеизъявления афганского народа без вмешательства других стран. Навязывание любого политического строя Кабулу без учета голоса афганского народа, состоящего из различных этнических групп, может привести к большим негативным последствиям", – подчеркнул таджикский лидер.
Он считает необходимым принять конкретные меры для противодействия исходящим из Афганистана вызовам и угрозам, в том числе путем усиления потенциала региональной антитеррористической структуры ШОС, активизации взаимодействия правоохранительных органов и специальных служб.
Фото: ТАСС