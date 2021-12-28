Прогноз погоды на 29 декабря: небольшой снег и гололедица

В среду,, ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег. Ночью и утром местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, восточный, 4–9 м/с. Ночью столбики термометров покажут от 8 до 14 градусов ниже нуля, при прояснениях от 15 до 17 градусов мороза, максимальная днем 4–10 градусов со знаком минус.В четверг,, будет облачно с прояснениями. Ночью по юго-западу, утром и днем на большей части территории республики кратковременные осадки (снег, мокрый снег, днем по юго-западной половине с дождем). В отдельных районах слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный, 4–9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью от 8 до 13 градусов мороза, при прояснениях от 14 до 17 ниже нуля, по юго-западу 5–7 градусов со знаком минус; днем столбики термометров покажут от 2 градусов тепла по юго-западу до 8 градусов мороза по востоку страны.В пятницу,, потеплеет. Будет облачно. На большей части территории республики осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный, 4–9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью от 2 градусов тепла по юго-западу до 8 градусов мороза по востоку республики, днем столбики термометров покажут от -2 до +5 градусов.