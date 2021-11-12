Президент принял с докладом председателя Следственного комитета

– Тут даже не год за два, а год за три можно считать. Особенно в той ситуации, в которой мы находились в прошлом году, находимся в непростой ситуации в этом году. Ну а все прошлые беды и проблемы, конечно, свалились на ваши плечи и на ваших коллег. Очень много осталось дел, которые надо было рассмотреть.
В связи с этим Александр Лукашенко поставил ряд вопросов:
– Разобрали ли вы эти завалы? Это первое. Второй вопрос: как с коллективом Следственного комитета? Насколько патриотичны и преданы белорусскому народу и закону наши работники в Следственном комитете? Это также немаловажно.
Глава государства отметил, что Дмитрий Гора в правоохранительных органах – человек не новый:
– И тогда (при назначении. – Прим. ред.) я уже говорил, что вы спокойно можете быстро разобраться в ситуации и организовать нормальную работу Следственного комитета и продолжить те добрые традиции, которые были заложены при прежних руководителях.
Александр Лукашенко потребовал докладывать без самоотчета о том, что сделано за это время и что не сделано:
– Я прочитал все материалы, готовясь к вашему докладу. Вы доложите мне по вопросам, которые касаются меня как Президента, и остановитесь на тех проблемах, которые я обозначил. И естественно, на перспективу. Если вы видите, что нужна моя помощь и поддержка, вы скажите, я буду это делать. Да, десять лет Следственному комитету, но это почти ничто. И все-таки мы полумерами не ограничивались, как в некоторых наших постсоветских республиках.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Следственному комитету были переданы практически все полномочия, за исключением нескольких следователей в КГБ, которые занимаются специфическими для спецслужбы вопросами.
– Как и мыслилось, Следственный комитет должен был стать мощным органом, который должен заниматься расследованием всех уголовных дел. Сложилась ли эта практика за десять лет и что еще не сделано? – поинтересовался Александр Лукашенко.
Как доложил Дмитрий Гора, на сегодняшний день Следственный комитет готов к выполнению любых задач в рамках закона и интересов государства:
– Не будет никаких колебаний, никаких сомнений. Мы будем делать все на благо государства, и люди к этому готовы. Я это говорю с полной уверенностью.
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