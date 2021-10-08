Президент: новый руководитель Белкоопсоюза за квартал должен навести порядок в финансовых потоках

Об этом заявил Глава государства на общем собрании представителей членов Белкоопсоюза. По его словам, системно переломить тенденцию ухудшения экономических показателей не удалось.
– Да, последние пару лет в целом обеспечивается рентабельная работа, но это почти нулевой уровень. Рентабельность в первом полугодии как 2020 года, так и этого года – 0,6 процента. Никакого финансового запаса прочности в отрасли нет. А без него невозможны нормальные инвестиции в новые направления. Как вы собираетесь развиваться и выполнять свои планы? По сути, сейчас вы занимаетесь простым производством, а проще говоря, текущим проеданием. Что не может не настораживать.
Президент отметил: как ему докладывают, ряд организаций находится на различных стадиях экономической несостоятельности. Они, подчеркнул он, банкроты:
– По итогам первого полугодия текущего года убыточны почти 20 процентов ваших предприятий (каждое пятое!). Их количество выросло за год с 11 до 23, а сумма чистого убытка увеличилась в 3 раза – до 15 миллионов рублей. Белкоопсоюз – основной должник по расчетам за потребительские товары в республике. При этом знаете, что меня удивляет при анализе ваших долгов? Вот цифры. Ваша задолженность перед сельчанами и другими поставщиками товаров (услуг) составляет почти полмиллиарда рублей. Из них просроченная – 109 миллионов, или 24 процента (четверть!). Просрочка по налогам в бюджет – 3 миллиона рублей (10 процентов). Зато просроченная задолженность перед банками (при общей сумме 337 миллионов рублей) составляет всего 2,5 миллиона рублей (полпроцента!).
Какой можно сделать вывод из этого финансового бардака?
– Очень простой. Больше всего ваши начальники и вы боитесь банкиров, которые, если вы с ними не расплатитесь, завтра не дадут кредит. Или пугают, что не дадут. Поэтому вы и гоните всю свою прибыль в первую очередь на долги перед банками, да еще и гасите неслабые проценты. При этом в грош не ставите ни бюджет (хотя во всех странах бюджет и налоги – святое!), ни своих поставщиков, которых к тому же наверняка посадили на невыгодные условия с огромными отсрочками оплаты. Но свои обязательства не выполняете, а жалуетесь, что кто-то там не оплатил вовремя. Так вы же сами показываете пример!
Александр Лукашенко обратился к Главе Администрации Президента Игорю Сергеенко и Правительству и попросил их взять на контроль вопрос имеющихся долгов:
– Не надо слушать ничьи объяснения. Они должны поставщикам. А покупатели – Белкоопсоюзу. Пусть немедленно заплатят до конца года. Не заплатят – у нас опыт уже есть, как с ними поступить.
Хороши, высказал мнение Глава государства, и банки:
– Потом обижаются, что я там на них накатываю и критикую. Но банки-то видят: непростая ситуация в отрасли. Надо войти в положение. Надо руководителям соответствующих подразделений Белкоопсоюза вместе с банкирами собраться в четырех стенах, пока не договорятся. Банкиры должны сделать шаг в сторону сельчан, а не своей прибыли. Хотя бы 50 на 50 на первом. Нет, свое урвали – и наплевать на бюджет и все остальное. С таким подходом пора заканчивать.
Президент дал новому руководителю Белкоопсоюза квартал, чтобы разобраться и навести порядок в финансовых потоках:
– Не будут банкиры и прочие идти навстречу – зовите госконтроль. Жду с докладом по итогам года. Надо прекратить игру с бюджетом и перечислением туда налогов. Бюджет – святое, надо рассчитываться. Не будете рассчитываться с бюджетом и платить налоги – не приходите с просьбами по финансированию и поддержке.
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