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Президент Грузии призвала ввести платное лечение от COVID-19 для непривитых

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правительство страны принять более серьезные меры для борьбы с коронавирусом. Среди нововведений должно быть и платное лечение для непривитых от инфекции, передает информационный портал "Новости – Грузия".


Саломе Зурабишвили ситуацию в стране с COVID-19 назвала трагичной. Для активизации вакцинации она предложила установить платное лечение от коронавируса для непривитых, ввести ковид-паспорта для пропуска в общественные места, сделать обязательной вакцинацию для уязвимых категорий жителей. 

При этом Саломе Зурабишвили заявила, что выступает против введения нового карантина в Грузии. 

– Я против и считаю неприемлемым возвращение к ограничению экономической активности и любому закрытию, это неприемлемо, так как нанесет ущерб экономике страны. Особенно это отразится на части населения, которая уже стоит перед серьезными социальными вызовами, – отметила она. 

В Грузии за последние 24 часа выявлено 5206 новых случаев заражения коронавирусом, 53 человека умерли. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 738 171 случай инфицирования. Выздоровели 678 288 человек, скончались 10 238 пациентов. 
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Фото: РЕЙТЕР
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