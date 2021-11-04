Президент Грузии призвала ввести платное лечение от COVID-19 для непривитых

Саломе Зурабишвили ситуацию в стране с COVID-19 назвала трагичной. Для активизации вакцинации она предложила установить платное лечение от коронавируса для непривитых, ввести ковид-паспорта для пропуска в общественные места, сделать обязательной вакцинацию для уязвимых категорий жителей.При этом Саломе Зурабишвили заявила, что выступает против введения нового карантина в Грузии., – отметила она.В Грузии за последние 24 часа выявлено 5206 новых случаев заражения коронавирусом, 53 человека умерли. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 738 171 случай инфицирования. Выздоровели 678 288 человек, скончались 10 238 пациентов.