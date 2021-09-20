Появились подробности гибели гражданки Ирака на белорусско-польской границе

19 сентября 2021 года в Гродненском районе вблизи деревни Лесное было обнаружено тело гражданки Ирака. Муж погибшей женщины раскрыл подробности инцидента в эфире программы "Панорама" на "Беларусь 1".
С его слов, супруге было 39 лет. Они вместе с детьми бежали из Ирака в поисках места для лучшей жизни. Решили направиться в Германию – и даже сумели дойти до ближайшей польской деревни. Жена и дети устали, пытались согреться у костра, высушить одежду и обувь, попить воды. Муж попросил питье у местного жителя, но тот сообщил о мигрантах стражам границы. К семье тут же приехали польские пограничники и стали гнать их к белорусской границе.
– Моей жене было плохо, у нее давление, – вспоминает муж погибшей гражданки Ирака Хайдар Каман Абдул Хусейн. – Она очень медленно шла. Один польский солдат надел перчатки и толкнул ее. Моя жена упала, не могла двигаться.
Сейчас дети, обнаруженные возле погибшей иностранки, в безопасности. Их здоровью ничего не угрожает. Накануне 10-летний мальчик и девочки 8 и 15 лет были доставлены для осмотра в Гродненскую областную детскую больницу. Известно, что при поступлении они были в стрессовом состоянии. Ребята получили психологическую помощь.
Следственный комитет Беларуси продолжает устанавливать обстоятельства гибели гражданки Ирака. Свидетели рассказали, что польские силовики под угрозой применения оружия принудили их пешком дойти до границы, а затем заставили пересечь линию польско-белорусской территории. Экспертами проводится исследование для установления всех обстоятельств произошедшего. Известно, что женщина была без обуви: следствие не исключает версию наступления смерти от переохлаждения.
Отмечается, что этот инцидент схож с тем, который произошел больше месяца назад на белорусско-литовской границе. Тогда силовики соседнего государства до смерти избили гражданина Ирака и оставили его умирать на белорусской стороне.
Фото: БЕЛТА