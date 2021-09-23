Польский политолог: Польше следовало бы сохранять доброжелательный нейтралитет в отношении Беларуси

На протяжении нескольких лет Беларусь подвергается польской политике вмешательства в ее внутренние дела. Такое мнение зарубежного политолога Анджея Вежбицкого опубликовал еженедельник "Польская мысль", передает БЕЛТА.
Эта политика, по мнению эксперта, является элементом американской геополитической игры, которая ведется под бессмысленными лозунгами "демократии", "прав человека" и "рыночной экономики".
Автор статьи признает:
"Политика Польши в отношении Беларуси, которая до сих пор заключалась во вмешательстве во внутренние дела этой страны, не принесла ожидаемых результатов. К сожалению, это подтверждает, возможно, вопреки намерениям сменявших друг друга правительств, чувство цивилизационного превосходства по отношению к народам по ту сторону восточной границы. Это способствует постоянному ухудшению взаимных отношений".
Каталог ущерба для Польши в результате этой политики очень широк и включает в себя как жизненно важные, так и символические проблемы. По прогнозам обозревателя, маловероятно, что в ближайшее время произойдут какие-либо изменения в восточной политике Польши, и единственно правильным было бы сохранить доброжелательный нейтралитет, чтобы добиться так называемой нормализации отношений.
"Беларусь при Александре Лукашенко, независимо от оценки его методов и стиля управления, является, вопреки распространенному мнению, стабильной, предсказуемой страной, и, прежде всего, она не предъявляет территориальных претензий к Польше. Неизвестно, будет ли так, если к власти придет "демократическая" оппозиция, - считает эксперт. - Не наше дело влиять на то, кто должен править в соседней стране. Мы и сами не хотели бы этого".
В статье политолог коснулся и вопроса национальных символов. Их выбор, отмечает он, конечно же, полностью зависит от народа. И тут же добавляет: символом белорусской оппозиции является бело-красно-белое знамя, принятое Белорусской Народной Республикой 1918 года, лидеры которой тщетно надеялись на покровительство Германии. Под знаменем в этих цветах во время Второй мировой войны сражались белорусские коллаборационисты. Анджей Вежбицки заключает:
"Трудно удержаться от вывода, что знамя белорусской оппозиции дискредитировано, независимо от отношения к нынешним белорусским властям".
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