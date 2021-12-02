Полиция задержала вооруженного мужчину у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

По словам представителя полиции, "мужчина задержан, угрозы общественности нет". В результате инцидента никто не пострадал.
Сотрудник службы безопасности ООН сообщил ТАСС, что "операция завершена". В Twitter полицейского управления города отмечается, что посторонним следует избегать района происшествия, несмотря на задержание вооруженного мужчины.
Напомним, ранее представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что неизвестный мужчина пытался проникнуть на территорию штаб-квартиры всемирной организации, вооружившись дробовиком. Полиция оцепила прилегающие улицы, на месте работали сотрудники спецподразделений. Неизвестный мужчина в возрасте 60 лет угрожал покончить с собой, полицейские убеждали его сдаться. Как пояснил представитель Генсека ООН, мужчина никак не связан с организацией, его мотивы неизвестны.
Фото: ТАСС
Улица у штаб-квартиры ООН оцеплена из-за вооруженного мужчины